G8 mais G5 concordam em concluir Doha em 2010--comunicado Os líderes do G8 e do G5 --formado por Brasil, Índia, China, México e África do Sul-- concordarão durante uma cúpula na quinta-feira em concluir a rodada de Doha em 2010, segundo um esboço do comunicado a ser divulgado após a reunião, obtido pela Reuters.