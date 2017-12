Gabinete grego será reformulado depois de votação sobre termos do resgate, diz fonte

A reformulação do gabinete de governo da Grécia está prevista para ocorrer após uma votação parlamentar nesta quarta-feira sobre as medidas de austeridade que fazem parte do acordo com os credores internacionais do país, disse um alto funcionário do governo.

"A reforma ministerial deverá ser de longo alcance e irá além dos dois ministros que não apoiaram a proposta de resgate", disse a autoridade o oficial. Ele acrescentou que o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, não está considerando renunciar, nem ampliar sua coalizão com outros partidos de oposição.

"O primeiro-ministro grego não considera ético e responsável deixar sua posição agora, depois que seu governo assinou o acordo", afirmou.

Ele também excluiu a possibilidade de formação de um governo provisório com tecnocratas: "O governo percebe que os gregos não querem pessoas não eleitas no poder", observou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Crise política. O acordo firmado com a União Europeia para evitar a expulsão da Grécia da zona do euro abriu a perspectiva de uma nova crise política no país. A turbulência veio à tona 12 horas após o governo radical de esquerda assinar em Bruxelas um acordo que prevê um terceiro plano de resgate em troca de um programa duríssimo de austeridade e de privatizações. Parceiro na base de sustentação, o partido de extrema direita Gregos Independentes anunciou que votará “não” ao acordo.

Embora tenha evitado a saída da Grécia da zona do euro, o programa causou revolta entre partidários do “Não” no plebiscito realizado há 10 dias. Nas redes sociais, o movimento #thisisacoup, ou “Isso é um golpe”, ganhou força ao longo do dia, além de adesões de dissidentes da Coalizão Radical de Esquerda (Syriza), o partido de Tsipras. À noite, um protesto contra o acordo foi organizado na Praça Syntagma, no centro de Atenas, e o sindicato dos funcionários públicos anunciou uma greve para esta quarta-feira, dia em que o acordo será votado no Parlamento.

A onda de críticas se tornou um princípio de crise política quando o ministro da Defesa, Panos Kammenos, líder do partido Gregos Independentes, que garante a maioria ao governo, disse que não apoiará Tsipras na votação. “Não podemos aceitar", disse o extremista de direita.

Resgate. O acordo histórico para manter a Grécia na zona do euro firmado pela União Europeia nesta segunda-feira vai injetar de imediato um total de € 10 bilhões no sistema financeiro grego. A iniciativa tem como objetivo permitir que os bancos possam reabrir suas portas ainda nessa semana, após oito dias de feriado bancário. O documento, assinado por unanimidade pelos 19 líderes políticos, tem sete páginas e prevê uma longa lista de reformas em troca de um novo programa de resgate, que deve ficar entre € 82 bilhões e € 86 bilhões, além de promover o reescalonamento da dívida de € 320 bilhões.

Zona do euro. O presidente da França, François Hollande, disse mais cedo nesta terça-feira que vai fazer propostas para a governança da zona do euro, depois de a Grécia quase sair do bloco em meio às tensas negociações sobre sua dívida

Em entrevista a uma emissora de televisão local, Hollande afirmou que as propostas serão feitas em conjunto com a Alemanha. "É preciso haver uma gestão econômica para a zona do euro", justificou. Segundo ele, os próximos passos seriam criar um orçamento para o bloco e, por último, um parlamento. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS