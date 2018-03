Gabrielli: BC deve cuidar do impacto da capitalização O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse hoje em entrevista coletiva que o Fundo Soberano poderá ser utilizado pelo governo federal para evitar que a capitalização da Petrobras traga forte impacto para o câmbio no País. Indagado sobre as possíveis medidas que deveriam ser tomadas para preparar o País para a forte entrada de dólares que deverá ser decorrente da capitalização da estatal, Gabrielli destacou que "cabe apenas ao Banco Central cuidar disso". "O controle do câmbio cabe somente ao Banco Central", afirmou, durante café da manhã com jornalistas na sede da estatal no Rio.