Gabrielli defende contratação de empresas nacionais O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, defendeu hoje que qualquer empresa estatal ou privada de grande porte deveria incentivar a contratação de conteúdo nacional nos segmentos em que atua, dentro do possível e sem aceitar custos altos. "Ao contratarmos empresas dividimos em três grandes grupos. Em primeiro aquelas que já são competitivas. Para elas, a política é de crescimento, só precisamos incentivá-las. O segundo grupo é formado por empresas que não terão escala para atuar no Brasil, por se tratar de produtora de equipamentos muito específicos. Nestas, nunca haverá conteúdo nacional. E há um terceiro grupo que tem a possibilidade, ou por escala, ou por desenvolvimento rápido de um determinado setor, de alcançar rapidamente um grau de competitividade internacional. Desde que para isso haja uma curva de aprendizado", disse em entrevista coletiva, após apresentar o plano de investimento da Petrobras e os projetos para o novo marco regulatório do petróleo, em palestra na Escola Militar, no Rio de Janeiro.