Gabrielli diz que explicará contrato com Bolívia no dia 6 Depois das acusações do vice-líder do MD (Mobilização Democrática), ex-PPS, deputado Raul Jungmann (PE), sobre o novo contrato de produção e exploração de gás natural na Bolívia, assinado no fim de outubro entre a Petrobras e a empresa boliviana YPFB, a estatal brasileira divulgou nota em que rebate os comentários do deputado ponto a ponto. Contudo, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, destacou que somente prestará as explicações sobre o assunto no dia 6 de dezembro, a convite das comissões de Minas e Energia e de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. Na nota, a Petrobras esclarece que a minuta de contrato divulgada nesta segunda pelo deputado não corresponde ao contrato firmado entre a Petrobras e a YPFB para a exploração e produção de gás nos campos de San Alberto e San Antonio, na Bolívia. Trata-se de um modelo preliminar da YPFB, que sofreu alterações até a versão final assinada pelas empresas. Segundo a Petrobras, o contrato diz respeito, exclusivamente, à atividade de exploração e produção de gás na Bolívia. Não contempla as atividades de refino da Petrobras naquele país e tampouco o contrato de compra e venda de gás boliviano (GSA) para o Brasil, que são objetos de negociações ainda em andamento. A Petrobras ainda cita que o contrato contém cláusula de confidencialidade que proíbe a divulgação de qualquer de suas partes. A mesma proibição consta do acordo firmado entre a Petrobras e suas parceiras, a petrolífera boliviana Andina, operada pela Repsol, e a francesa Total. Além disso, segundo a nota, o contrato foi submetido ao Congresso Nacional da Bolívia e aguarda validação por parte dos parlamentares. A Petrobras ainda lembra na nota que remuneração dos investimentos feitos e futuros, está garantida no próprio contrato.