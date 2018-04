Gabrielli: Petrobras tem condições para operar o pré-sal O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse hoje que, se a empresa vier a ser a operadora única do pré-sal, ela tem condições técnicas e financeiras para assumir essa função. "Temos condições sim, não há outra empresa como a Petrobras. Não há quem tenha as mesmas características", disse o executivo, ao chegar, na manhã de hoje, a uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e o presidente da Nigéria, Umaru Yar''Adua. Gabrielli, no entanto, não confirmou se a Petrobras será de fato a única operadora do pré-sal.