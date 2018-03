Gafisa descarta oferta de ações ou dívida neste momento

"Neste momento, é melhor não falar em operação de 'equity'", afirmou o executivo em encontro com jornalistas.

Até o início de dezembro, a Gafisa espera ter aprovado o plano de negócios para o período de 2010 a 2014 e, conforme a "agressividade" do planejamento, uma oferta de ações poderia entrar no radar da empresa, segundo Amaral. "Pode ser que (uma oferta) se justifique no ano que vem, dependendo do plano quinquenal", afirmou.

Em agosto, a construtora aprovou a emissão de 250 milhões de reais em debêntures, cerca de um mês depois de ter cancelado planos de emitir até 700 milhões de reais em ações. "Tão logo anunciamos a oferta de ações, fomos surpreendidos por uma grande oferta de operações alternativas e optamos por fazer uma debênture", contou.

Pouco tempo antes, a Tenda, construtora controlada pela Gafisa com foco na baixa renda, havia captado outros 600 milhões de reais via debêntures.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acerca de uma nova oferta de dívida, o executivo também descartou planos imediatos. "Hoje a Gafisa não precisaria emitir dívida. Considerando a Tenda, já colocamos 850 milhões neste ano."

Conforme Amaral, a companhia está otimista em relação aos negócios nos próximos anos, o que deverá ser evidenciado no plano quinquenal em elaboração. "Estamos bastante otimistas com todos os segmentos", comentou.

Atualmente, a marca Gafisa --a construtora trabalha ainda com Tenda e AlphaVille --está presente em 18 Estados brasileiros e 40 cidades. Dois possíveis novos alvos da construtora são Belo Horizonte e Brasília.

"As regiões metropolitanas em geral são promissoras", comentou o diretor de incorporação da Gafisa, Antônio Ferreira, durante apresentação da campanha da empresa em comemoração aos 55 anos da marca.

(Por Stella Fontes)