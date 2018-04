Gafisa desiste de oferta de ações A construtora Gafisa decidiu cancelar a oferta de ações anunciada no início de junho. A expectativa da empresa era captar cerca de R$ 700 milhões com a oferta. No final de junho, a empresa havia decidido adiar a oferta para "quando as condições de mercado" estivessem "adequadas". Agora, desistiu de vez da captação.