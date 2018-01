Gafisa estréia em Wall Street com ações em ligeira alta A construtora brasileira Gafisa começou nesta sexta-feira, 16, a negociar ações na bolsa tradicional de Nova York, a New York Stock Exchange (NYSE). Ao todo, a empresa disponibilizou para transações 39,68 milhões de American Depositary Share (ADS), ao preço de US$ 24,88 cada um. Na manhã desta sexta, os títulos da companhia brasileira já subiam US$ 0,211, para US$ 25,091. Cada ADS equivale a dois títulos da companhia brasileira, uma das maiores do setor no Brasil e com um valor de mercado de US$ 1,5 bilhão. A Gafisa informou em um comunicado que, do total de títulos, 18,76 milhões são da própria companhia e 20,91 milhões, de alguns de seus acionistas. "Temos o privilégio de dar boas-vindas à Gafisa à NYSE", disse o presidente da bolsa, John Thain, após a cerimônia de abertura do pregão, que contou com a participação do executivo-chefe da construtora, Wilson Amaral de Oliveira. Com a entrada da Gafisa na NYSE, sobe para 32 o número de companhias brasileiras com ações na bolsa tradicional de Nova York, onde a capitalização conjunta delas chega a cerca de US$ 410 bilhões. Segundo cálculos, a cada dia, as ações de empresas do Brasil movimentam cerca de US$ 1 bilhão na NYSE.