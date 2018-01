Gafisa fará oferta pública de ações A Gafisa, que atua na incorporação e construção de imóveis no Rio e São Paulo, fará oferta pública de ações e pretende ingressar no Novo Mercado. As ações serão vendidas pelo fundo Brazil Development, administrado pela GP Investimentos. Com a operação, a parcela do grupo, que detém hoje ao redor de 60% da construtora, deverá se reduzir e ficar abaixo dos 50%, estima fonte do mercado. A parcela que será vendida e os valores não foram informados. A emissão está sendo coordenada pelo Merril Lynch. A GP é hoje o controlador único da Gafisa e deverá passar a dividir o controle da empresa com a Equity International Properties (EIP), do empresário americano Samuel Zell, que já é dono de 32% da Gafisa.