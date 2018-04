Galeria Pró Arte leiloa 600 obras em SP Esculturas e objetos de arte do início do século passado serão os principais destaques do leilão que a galeria Pró Arte vai realizar de segunda a quarta-feira, em São Paulo. Ao todo, serão 600 itens diferentes, incluindo ainda pinturas, móveis antigos e peças decorativas. O leiloeiro responsável pelo evento, Marcelo Felmanas, diz que uma das obras mais importantes é a escultura Duas Irmãs, de Alfredo Ceschiatti, em bronze patinado, com 1,28 metro de altura. O lance mínimo será de R$ 28 mil. "É um artista muito valorizado, principalmente por suas obras em Brasília, como a estátua A Justiça, situada na Praça dos Três Poderes, na frente do Palácio da Justiça", comenta. Outra atração é a escultura Flama, de Bruno Giorgi, autor que também tem trabalhos na capital do País, na frente do Palácio do Governo. A peça que vai a leilão é toda em mármore rosa espanhol, mede 49 centímetros de altura e terá lance inicial de R$ 35 mil. Haverá ainda curiosidades, como alguns vasos e centros de mesa em metal prateado WMF. O leiloeiro explica que a sigla vem do nome da manufatura alemã Wurttembergische Metallwaren Fabrik, que tornou-se uma das mais famosas na Europa na confecção de objetos decorativos no início do século 20 e foi desativada por Adolf Hitler, nos anos 30, para produzir armamentos de guerra. Entre as pinturas, destacam-se o quadro Natureza Morta, de Aldo Bonadei, em óleo sobre tela, ainda sem preço definido e Marinha de Niterói, de Hipólito B. Caron, que será leiloado com lance inicial de R$ 80 mil. Também há obras de Emiliano Di Cavalcanti, Fúlvio Pennacchi e Rodolfo Amoedo, entre outros. Os itens ficarão em exposição sábado e domingo, das 10 às 20 horas, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.644, Jardim América. O leilão será realizado no mesmo local, a partir das 21h30. Informações: (0--11) 3085-7488