Games: confira os últimos lançamentos As três maiores distribuidoras de games do País, a Brasoft, Eletronics Arts e Greenleaf, estão apresentando seus lançamentos em 2001. Lutas, simuladores de parques de diversão, jogos de basquete, corridas, ralis e skate são as principais novidades no mercado de jogos eletrônicos. Os preços dos novos games variam de R$ 49,00 a R$ 79,90. O jogador passa por diferentes experiências. Detetive, piloto, guerreiro, viking e até jogador de basquete são as opções do mundo virtual. Confira alguns lançamentos das principais distribuidoras de jogos do País: Brasoft - www.brasoft.com.br 3-D Ultra Radio Control Racers Deluxe - Game de corrida de veículos como minicarros controlados por rádio para computadores. As principais características do jogo são a velocidade, os obstáculos e as 14 pistas disponíveis. O jogador pode se deparar com situações de risco a todo momento como chuvas, poças de óleo, curvas fechadas e até foguetes. O preço sugerido pelo distribuidor é de R$ 49,00. Maiores informações no site www.brasoft.com.br Extreme Biker - Motocross em game em três estilos diferentes. Supercross em estádios, motocross no campo ou acrobacias em estilo livre são as competições deste jogo. O jogador pode escolher em jogar contra o computador na disputa de pontos ou ampliar a disputa entre oito jogadores. O gamemaníaco poderá personalizar sua moto para disputa, escolhendo seus acessórios preferidos. Há 20 cenários diferentes e obstáculos como: playgrounds, tubulações, cavernas e desertos. O preço médio de mercado sugerido pelo distribuidor é de R$ 49,00. Maiores informações no site www.brasoft.com.br Delta Force Land Warrior - O game foi baseado no treinamento dos soldados de elite do exercito norte-americano. O jogador enfrenta terroristas em missões terrestres e aquáticas. Explosões, tiros, ação e muita aventura são as principais característica deste jogo. O jogador tem à sua disposição um arsenal de armas como pistolas, metralhadoras, granadas, rifle e carabinas. O preço médio de mercado sugerido pelo distribuidor é de R$ 59,00. Maiores informações no site www.brasoft.com.br Cool Pool - Game de sinuca e bilhar pelo computador. Para até quatro jogadores, o Cool Pool é um jogo para os que adoram se divertir nas mesas de sinuca. O diferencial do jogo são as mesas especiais com obstáculos nas caçapas, bolas que mudam de cor e bolas explosivas são 14 jogos diferentes. O preço sugerido pelo distribuidor é de R$ 49,00. Maiores informações no site www.brasoft.com.br Eletronics Arts - www.ea.com.br SimCoaster- Simulador de parques de diversões. Neste game o jogador pode projetar, construir e se divertir em seu próprio parque de diversões. O jogador é contratado como gerente-assistente do parque do qual deve cuidar dos negócios, atingir objetivos financeiros e resolver problemas inesperados. Conquistando os objetivos, acontecem as promoções e o jogador ganha ações do parque. Com 51% das ações, o jogador será o presidente do parque. São 15 níveis em três diferentes parques temáticos: noite das arábias, nova ciência e zona polar. O preço médio de mercado é de R$ 79,90, segundo a distribuidora. Maiores informações e imagens podem ser encontradas no site www.s2.com.br/clientes/earts/images/cx_coaster.jpg Tony Hawk´s Pro Skater 2 - Game de skate com centenas de manobras e truques para computadores. O jogador pode construir o local onde quer andar com seu skate, fazer rampas, descidas e relevos, além de curtir manobras. A trilha sonora conta com mais de 20 músicas de hip-hop, a preferida entre os praticantes de skate. O preço sugerido pelo distribuidor é de R$ 69,90. Informações sobre o game podem ser encontradas no site www.s2.com.br/clientes/earts/images/cxtony.jpg NBA Live 2001 - As fantásticas jogadas dos atletas do basquete norte-americano estão resumidas neste game. Lançado no último dia 20, este jogo oferece a simulação de um jogo real, com estádio lotado, animações de torcida e reação dos jogadores a cada jogada. Além de comandar o time dentro da quadra, o jogador poderá atuar com empresário e negociar a compra e venda de jogadores. O preço médio de mercado é de R$ 79,90 e o site para informações é: www.s2.com.br/clientes/images/cx_nba.jpg Greenleaf - www.greeleaf.com.br Rune - Jogo para computador de ação e aventura em terceira dimensão. A principal característica do game é a mistura de fantasia e mitologia nórdica. O jogo transporta os gamemaníacos para cenários da era medieval, onde ele será um guerreiro que travará diversas lutas com vikings em 43 telas e fases diferentes, com cavernas escuras, montanhas geladas e florestas com armadilhas. O objetivo do jogo é chegar vivo ao final para proteger a sua aldeia. O jogador poderá escolher 21 personagens e 15 armas de combate. O preço médio sugerido pela distribuidora é de R$ 79,00. O site www.runergame.com tem maiores sobre o game. Kingdom Under Fire - Jogo para computador de estratégia e RPG. O jogador transforma em um herói na luta do bem contra o mal. O herói comanda uma legião de guerreiros de todas as raças. O mal é composto por demônios e força malignas, das quais o jogador terá que vencer para vencer a batalha e finalizar o jogo. São 40 missões a cumprir e mais de 20 minutos de seqüências de animações cinematográficas, além das animações computadorizadas. O preço médio no mercado é de R$ 79,00, segundo a Greenleaf. Mais informações no site www.greenleaf.com.br 4x4 Evo - Simulador de corrida off road para computador. O 4x4 Evo coloca os pilotos virtuais no comando de seus jipes e pick-ups em verdadeiras aventuras, com direito a muita poeira, lama e cascalho. O jogo tem um total de 16 trilhas de corridas que são diferenciadas pelo nível de dificuldade da pista e dos obstáculos. O jogador pode acompanhar seu desempenho em múltiplos ângulos com câmeras e perspectivas diferentes Segundo a distribuidora, o preço médio do game é de R$ 79,00. Maiores dicas sobre o game pode ser encontradas no site www.4x4evo.com Bruxa de Blair - Game baseado no filme de terror, A Bruxa de Blair. Os jogadores serão enviados para a cidade Burkittsville para desvendar uma série de assassinatos cometidos pelo eremita do filme Rustin Parr. O jogo é marcado pelo suspense, desafios, estratégias e perigos em cenários sombrios, baseados no filme. O preço médio sugerido pela distribuidora é de R$ 59,00. Maiores informações sobre o jogo poderão ser encontradas no site www.godgames.com. Veja nos links abaixo algumas distribuidoras e lojas de games que possuem dicas e informações sobre mais lançamentos e dos jogos mais vendidos.