Ganho de bancos com serviços cresce mais de 400% O ganho dos dez maiores bancos do País com a prestação de serviços subiu 429,26% de 1994 a 2002, pulando de R$ 3,869 bilhões para R$ 20,477 bilhões. Segundo estudo da consultoria Austin Asis, as receitas com cobrança de tarifas por serviços como fornecimento de talão de cheques, gestão de recursos de terceiros e administração de cartões de crédito aumentaram tanto nesse período que chegam quase a cobrir totalmente as despesas com pessoal. No caso dos dez bancos analisados, esses ganhos já correspondem a 96% dos gastos com salários, ante 28,9% em 1994. Em 2001, a proporção era de 91 9%. O presidente da Austin Asis, Erivelto Rodrigues, lembra que, antes do Plano Real, a receita de prestação de serviços era pouco relevante para as instituições. Nessa época, os bancos ganhavam muito com o floating, a aplicação no mercado financeiro do dinheiro dos clientes que ficava parado nas contas. Os bancos ganhavam até US$ 15 bilhões por ano com a inflação, diz ele. Com o fim da espiral inflacionária, essa receita desapareceu e os bancos mudaram de estratégia, passando a ver na cobrança de tarifas por serviços uma fonte de receita importante. A era dos talões de cheque gratuitos foi definitivamente encerrada. Em instituições como a Caixa Econômica Federal, o Itaú e o Unibanco, os ganhos com a cobrança de tarifas já superam as despesas com pessoal. No Unibanco, as receitas de prestação de serviços equivalem a 158,9% dos gastos com salários. Em 1994, a proporção era de 49,4%. Nesse período, os ganhos do banco com tarifas aumentaram 1.052%, de R$ 227 milhões para R$ 2,616 bilhões. Para a analista de bancos da Schroders Investment Management, Fabiana Arana, o processo de concentração no sistema financeiro do País também ajuda a explicar o aumento dos ganhos dos grandes bancos com a prestação de serviços. Hoje, as dez maiores instituições detêm 74,7% dos ativos do sistema bancário, ante 64,7% em 1994. Ou seja, as grandes instituições passaram a cobrar serviços de uma base maior de clientes. Fabiana acredita que, neste trimestre, as receitas de prestação de serviços poderão crescer ainda mais em função da volta dos recursos para os fundos de investimento. Depois de perder mais de R$ 60 bilhões em 2002, depósitos superaram saques em R$ 15 bilhões nos dois primeiros meses do ano. A expectativa é de aumento dos ganhos com taxas de administração de fundos. Inflação Segundo analistas, a não ser que a inflação fuja totalmente do controle, essa realidade veio para ficar. Rodrigues entende, aliás, que há espaço para as receitas com serviços aumentarem ainda mais. Nos EUA, os ganhos com tarifas correspondem a 150% das despesas com pessoal, acima da média registrada pelos maiores bancos brasileiros. Para ele, o que o consumidor pode fazer é comparar as tarifas entre os diversos bancos. Segundo Rodrigues, as empresas já conseguem descontos razoáveis nos serviços cobrados pelas instituições financeiras. "Acho que as pessoas físicas também têm poder de barganha para conseguir tarifas mais atrativas." O diretor de Serviços Financeiros da agência de classificação de risco Standard & Poor´s (S&P), Daniel Araujo, entende que as tarifas por serviço prestado, ainda que causem reclamações de correntistas, são ganhos mais transparentes do que os obtidos na época da inflação elevada, quando o dinheiro de clientes era corroído pela alta desenfreada dos preços.