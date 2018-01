Ganho de escala e preço levaram Bradesco a comprar BBV O presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, disse há pouco que a compra do Banco BBV Brasil foi motivada pela possibilidade de ganho de escala por um preço "bastante" atrativo. Em teleconferência sobre a operação, o executivo destacou que o Bradesco vai incorporar mais 1,3 milhão de clientes, elevando sua base para 14,3 milhões. A instituição financeira também passará a controlar 438 agências do BBV, o que aumentará a rede total para 3.366 agências. Cypriano destacou que o Bradesco também se interessou muito pelas operações do BBV com empresas espanholas. "O BBVA tem forte ligação acionária com várias companhias espanholas, e vamos aproveitar essa sinergia para vender produtos." O Bradesco pagará pelo banco R$ 2,630 bilhões, sendo R$ 2 bilhões em dinheiro e o restante, em ações. Para Cypriano, o valor é "bastante interessante" porque representa um ágio de apenas 7% sobre o patrimônio líquido do BBV Brasil, de R$ 2,450 bilhões em setembro. A marca do BBV Brasil será mantida por seis meses, segundo o presidente do Bradesco, Márcio Cypriano. Em teleconferência sobre a operação, o executivo explicou que o banco poderá ficar com a marca por esse período e depois terá de devolvê-la, seguindo o contrato entre as duas instituições. Segundo ele, a intenção do Bradesco é que o BBV continue a atender seus clientes "de forma habitual". Cypriano disse que nada deve mudar para os clientes do BBV, que devem continuar com conta nas agências atuais, passando a ter também os produtos e serviços oferecidos pelo Bradesco. Ele afirmou que não há grande sobreposição de agências entre as redes de Bradesco e BBV. De acordo com o executivo, as agências do BBV são de pequeno porte, com poucos funcionários, sendo que a "grande maioria" deverá ser mantida. A negociação do Bradesco com o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), para a aquisição do BBV Brasil, começou em 13 de dezembro. Segundo Márcio Cypriano, o primeiro movimento foi da instituição brasileira, que entrou em contato com a diretoria do BBVA em Madri. O negócio foi fechado no madrugada de sexta-feira para sábado. Trata-se da segunda operação do Bradesco com troca de ações. A instituição já havia dado uma participação de 3,25% no seu capital ao Banco Espírito Santo, quando comprou o Boavista. Agora, o BBVA terá uma fatia de 4,5% no capital do Bradesco. Para Cypriano, a operação mostra que o banco espanhol está redirecionando seus negócios no Brasil. "Eles não estão saindo do País, já que vão manter uma participação importante no capital do Bradesco." O executivo acredita que os bancos estrangeiros vêm reduzindo a participação no Brasil porque perceberam que é preciso ter escala para operar no País. "As 438 agências do BBV não eram suficientes. O sistema financeiro brasileiro tem se mostrado muito sólido e agressivo." Durante a teleconferência sobre a operação, Cypriano acrescentou que a compra do BBV não teve como objetivo consolidar a liderança no ranking bancário brasileiro, após a aproximação do Itaú, com a compra do Banco BBA. "Só fazemos negócio para agregar valor ao acionista e nunca por ranking." Cypriano disse que o pagamento em dinheiro da operação, de R$ 2 bilhões, será feito à vista, depois do fechamento do contrato, com recursos do caixa da instituição. O banco não emitirá dívida subordinada, como fez na época em da aquisição do Mercantil de São Paulo. As ações que serão dadas ao BBVA virão de um aumento de capital, a ser feito pela instituição brasileira. O Bradesco deve convocar, em março, uma assembléia de acionistas para aprovar esse aumento. As ações não poderão ser subscritas pelos minoritários e a operação resultará, então, em uma diluição dos acionistas. De acordo com o presidente do Bradesco, a captação externa realizada pelo banco no início neste mês não está ligada à aquisição do BBV. Os recursos captados não serão usados para o pagamento do banco, segundo o executivo. Márcio Cypriano disse que o pagamento de R$ 2 bilhões pelo BBV será feito em reais, no Brasil. Segundo ele, caberá ao BBVA levar o dinheiro ao exterior quando achar conveniente. O pagamento ocorrerá no segundo trimestre do ano, de acordo com o executivo, já que o negócio não deve ser fechado antes de abril. A concretização da operação está subordinada à aprovação das autoridades competentes e dos resultados da "due diligence", a ser realizada dentro de um prazo de 30 dias após a divulgação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2002. O presidente do Bradesco descartou, durante a teleconferência, a possibilidade de o banco adquirir outros ativos do BBVA na América Latina. "Não almejamos nenhum outro ativo da instituição espanhola." Ao comprar o BBV Brasil, o Bradesco ficou com uma agência do banco nas Bahamas. Segundo o executivo, o Bradesco já tem operações lá, com o Boavista, e talvez opte por vender a agência do BBV. O valor do investimento do BBV nas Bahamas é de US$ 70 milhões. "Vamos avaliar ainda." Sobre as características dos clientes do BBV, Cypriano disse que a base do banco tem o menor nível de perda do sistema financeiro brasileiro. Ele disse que a instituição tem uma clientela segmentada e que já passou por uma depuração, para retirada dos inadimplentes.