Ganho dos fundos prefixados supera DI A poucos dias do final do mês, a rentabilidade dos fundos de renda fixa prefixados supera o ganho dos fundos referenciados DI. De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), até o dia 27 de agosto, os fundos prefixados acumulam um rendimento bruto de 1,25%. Já os fundos DI, no mesmo período, estão com ganho nominal de 1,28%. Na última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada nos dias 21 e 22 de agosto, decidiu-se pela manutenção em 19% ao ano da Selic, a taxa básica de juros. Com isso, cresceu a percepção entre os investidores de que os juros podem estar em seu patamar mais elevado. Desde março, O Copom vinha elevando os juros com o objetivo de manter a inflação dentro da meta - neste ano, de 4% com possibilidade de alta ou baixa de dois pontos porcentuais. Com isso, as taxas de juros negociadas entre os investidores recuou, o que gerou um ganho adicional para as carteiras dos fundos de renda fixa prefixados. Vale destacar que o rendimento de cada fundo prefixado vai depender da composição da carteira. Nesta situação de queda de juros no mercado, tiveram ganho maior as carteiras com volume de papéis prefixados maior e títulos com prazo médio (duration) mais longos. Perspectivas para os juros Os analistas acreditam que o Copom não teria motivos para voltar a elevar as taxas de juros se apenas o cenário interno fosse levado em conta. Isso porque a pressão de alta sobre a inflação deve diminuir nos próximos meses, já que não se esperam novos reajustes nas tarifas públicas - item com forte influência no primeiro semestre. Além disso, a alta dos juros, aliada ao desaquecimento da economia mundial e o racionamento de energia, já influenciou as perspectivas de crescimento para o País. No início deste ano, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) superava o patamar de 4%, o que já foi reduzido pela metade, segundo os analistas. "Para evitar o desaquecimento mais forte da economia, é provável que o BC reduza os juros até o final do ano", afirma o responsável pela área de renda fixa do JP Morgan, Eduardo Mafra. Mas os analistas destacam que também o cenário externo terá influência sobre a tendência da Selic. De acordo com o operador sênior da Sul América Investimentos, Miguel Sano, em caso de ruptura do sistema econômico na Argentina, a taxa Selic pode sofrer forte elevação. "É difícil imaginar a que ponto chegaria. Mas, com certeza, voltaria a cair rapidamente em um segundo momento", prevê. O diretor de renda fixa da BankBoston Asset Management, Flávio Bojikian, destaca que as taxas de juros atuais negociadas entre investidores já embute grande parte da crise argentina, mesmo considerando uma possível renegociação da dívida externa do país. "Neste caso, mesmo que os juros subam logo após um desfecho mais traumático da situação argentina, a elevação não será tão grande quanto se previa há algum tempo", diz. Veja na matéria relacionada no link abaixo as perspectivas de analistas para as taxas de juros e, na matéria seguinte, as recomendações para quem vai investir agora.