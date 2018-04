Garantia de celular não cobre oxidação da placa O contato do aparelho de telefone celular com o suor, chuva, brisa do mar, água e qualquer outro tipo de líquido pode danificar o aparelho e dar uma grande dor de cabeça ao consumidor. Isso porque a oxidação da placa do celular pelo contato com líquido ou ácido não é coberta pela garantia. De acordo com a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, os fabricantes não consertam o aparelho gratuitamente pois alegam que se trata de um descuido do proprietário do aparelho. A assistente de direção do Procon-SP, Sônia Cristina Amaro, afirma que o órgão vem recebendo uma série de reclamações de consumidores que sofreram com a oxidação do celular. "O consumidor não tem como controlar o suor do corpo, por exemplo. Isso não pode ser caracterizado como descuido. As empresas estão repassando sua responsabilidade pelo problema ao consumidor", avalia Sônia Cristina. A oxidação da placa provoca diversos defeitos. A duração da bateria pode ficar mais curta, o teclado e o visor podem ter problemas por mau contato, e o aparelho pode desligar sozinho diversas vezes durante o dia. Se o aparelho estiver na garantia, o fabricante deve realizar o conserto da placa oxidada sem nenhuma despesa para o consumidor, segundo a assistente de direção do Procon-SP. "Não é alegando que o consumidor não sabe manusear o aparelho que se resolve o problema. As empresas devem analisar cada caso", ressalta. Sônia Cristina avisa que está reunido os casos levados ao Procon-SP para tentar um acordo com as empresas. A assistente de direção do Procon-SP vai tentar convencer as empresas a consertar os aparelhos sem cobrar nada do consumidor. "Eles estão cobrando pelo conserto de aparelhos que estão na garantia", destaca. O consumidor que tiver problemas com a garantia do celular pode registrar sua queixa no Procon-SP, através do site (veja o link abaixo) ou pelo telefone 1512. Atenção com o termo de garantia A assistente de direção do Procon-SP orienta ao consumidor ler atentamente e exigir o termo de garantia de qualquer produto ou serviço. Os produtos duráveis têm um período legal de 90 dias de garantia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). "O termo de garantia deve trazer as informações claras sobre suas coberturas. O consumidor deve ler todas as cláusulas atentamente", avisa Sônia Cristina. O termo de garantia deve trazer a descrição das coberturas e a empresa deve fornecer também o manual do produto e o endereço de toda sua rede autorizada, segundo Sônia Cristina. "Se for para conserto na rede autorizada e o problema não for resolvido, o consumidor pode pedir a troca do produto ou a devolução do dinheiro", destaca. Ela avisa que o consumidor só perde a cobertura em casos que não estão previstos na garantia.