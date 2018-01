Garantia estendida: vantagens e limitações O alongamento do prazo de garantia de eletrodomésticos começa a ganhar adeptos entre os consumidores. Modalidade de seguro recém-criada, com pouco mais de dois anos de existência, a garantia estendida ou complementar é oferecida hoje em quase todas as redes de varejo. Por ser um seguro ainda considerado novo no mercado, Maria Cecília Rodrigues, técnica da área de Produtos do Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, alerta os consumidores com relação à eficácia da garantia estendida. "As claúsulas do contrato são fechadas e contemplam as garantias do fabricante, ou seja, nem sempre de cobertura total", explica. Embora a validade desse tipo de garantia seja contestada por especialistas, é uma opção interessante para quem deseja adquirir um bem hoje, mas deverá fazer uso deste após o prazo de garantia oferecido pelo fabricante. Isso é comum acontecer entre namorados que planejam se casar e compram produtos antecipadamente para não pesar no orçamento de uma só vez. Na rede Eletro, por exemplo, a parceira na gestão desse produto, a Aon - maior empresa de serviços de seguro do País -, amplia as condições da garantia do fabricante em mais um ou dois anos. "O serviço é bom porque, no caso de danos nos produtos com garantia vencida, o custo do conserto é elevado", argumenta o diretor de serviços financeiros do Eletro, Eduardo Audra.