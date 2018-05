Garcia: acordo com Argentina deve incentivar autopeças

Os comentários dele foram feitos após a Conferência Nacional 2003-2013: uma Nova Política Externa, na Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Bernardo do Campo. De acordo com a indústria do Brasil, pelo acordo automotivo atual, com a vigência até junho de 2014, o livre-comércio de veículos entre os dois países estaria em vigor, pois valeria a partir de julho. Já a indústria argentina entende que no dia 1.º de julho teria início o período de um ano de análise do acordo.

Como o comércio bilateral no setor automotivo segue equilibrado, as indústrias do setor dos dois países relataram aos negociadores dos governos locais que há um consenso para que o fluxo de negócios e a produção integrada de veículos entre os dois vizinhos seja mantida. "Enquanto os dois governos não decidem, o importante é manter o fluxo de comércio e a produção integrada", afirmou recentemente o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan.