Gás de cozinha causa guerra fiscal entre estados Uma mudança na tributação do gás de cozinha promovida por Estados do Norte e Nordeste pode provocar uma alta de até R$ 3,50 por botijão nas regiões mais pobres do Brasil, jogando por terra o desejo do governo em reduzir o preço do combustível. Os estados produtores de gás decidiram tributar o produto na origem, a exemplo do que o governo do Rio quis fazer com o petróleo, e o botijão já sofre bitributação de ICMS em alguns Estados. Os primeiros governos a adotarem a medida, segundo o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás (Sindigás), foram Amazonas e Sergipe. ?Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro já pensam em adotar o mesmo caminho?, informa o superintendente executivo da entidade, Sérgio Bandeira de Mello. O governo federal já foi avisado do risco de alta nos preços, por meio de ofícios enviados ao Ministério de Minas e Energia (MME) e ao Ministério da Fazenda. Uma das principais bandeiras levantadas pelo governo PT desde que assumiu foi a redução do preço do botijão de gás, combustível com forte impacto no bolso das camadas mais pobres da população brasileira. Na próxima segunda-feira (15), o secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, José Tavares, estará no Rio para discutir a questão. A tributação do gás na origem limita-se ao gás de botijão produzido a partir do gás natural e não do petróleo. Mello diz que os Estados alegam que o gás natural é diferente do petróleo e, por isso, não está sujeito ao artigo 155 da Constituição, que prevê a taxação dos derivados de petróleo no destino. A decisão trouxe problemas para a Petrobrás, que não sabe a quem entregar os tributos recolhidos nas refinarias, e criou uma briga federativa entre Estados produtores e Estados importadores de gás de cozinha. Os Estados importadores ? basicamente Pará, Tocantins, Maranhão, Ceará, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Espírito Santo ? correm o risco de ficar sem parte da arrecadação com o consumo do combustível. Alguns deles já decidiram cobrar parte das distribuidoras, que cruzam suas fronteiras levando o produto, o que provocaria bitributação e o risco de alta nos preços. ?As empresas enfrentam um dilema: não têm como absorver o aumento de custos e nem como repassar tudo, já que a renda do consumidor está comprimida?, diz Mello. A Petrobrás, por sua vez, já entrou com uma ação para depositar em juízo parte do ICMS até que a questão seja definida. A situação pode piorar porque a maior parte do gás de cozinha importado pelo o Brasil é proveniente do gás natural, o que pode aumentar o volume de gás tributado duas vezes.