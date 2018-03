Gas Natural analisa interesse na Iberdrola O conselho de administração do grupo Gas Natural está reunindo desde o início desta manhã em Barcelona para estudar a possibilidade de lançar uma oferta pública de aquisição de 100% do controle da companhia elétrica Iberdrola. Os negócios com as ações dos dois grupos espanhóis foram suspensas na bolsa de valores de Madri, a pedido da Gas Natural. A Iberdrola conta com uma capitalização de 12,8 bilhões de euros. Segundo o jornal Expansión, citando fontes, a oferta da Gas Natural poderá ser de 17 euros por ação, cerca de 20% a mais do que o valor das ações da Iberdorla. Em outubro de 2000, a Gas Natural havia apresentado à Iberdrola uma proposta de ?fusão entre iguais? das duas empresas. Mas no fial daquele ano, a Iberdrola decidiu promover uma fusão com outra empresa do setor de energia, a Endesa. Essa operação acabou não sendo concluída devido a obstáculos regulatórios.