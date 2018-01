Gás natural: conversão custa até R$ 3,5 mil A instalação do kit de conversão para gás natural veicular (GNV) custa entre R$ 1.600,00 e R$ 3.500,00 em oficinas autorizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), em São Paulo. O valor inclui a mão-de-obra especializada e a instalação do cilindro de armazenamento do gás, suporte, redutor de pressão, chave de comando elétrico e o misturador, responsável por controlar a quantidade de gás e gasolina ou álcool ideal para funcionamento do motor. De acordo com a preferência do motorista, o motor funciona com o combustível original ou somente com o gás O kit de conversão para GNV pode ser instalado em veículos nacionais e importados. O diretor técnico da oficina Geogás Gás Automotivo, Jaime Octávio Yakisic Miranda, ressaltou que qualquer tipo de motor pode receber o gás natural. Ou seja, o kit pode ser instalado tanto em veículos carburados quanto em veículos com injeção eletrônica. "A conversão para o gás natural é fácil e rápida, não alterando as características originais do veículo", explica O tempo de instalação do kit pode demora, em média, 6 horas. Porém, os técnicos das oficinas autorizadas recomendam que o consumidor deixe o veículo durante o tempo necessário na oficina para que o serviço seja realizado com cuidado e atenção. O preço do kit varia conforme o modelo do veículo e o número de dispositivos eletrônicos que são utilizados para sua instalação. Os proprietários de veículos carburados pagam mais barato pelo serviço, os preços variam de R$ 1.600,00 e R$ 2.500,00. Já os motoristas que possuem carros com injeção eletrônica, pagam até R$ 3.500,00 para conversão do motor. "O preço do kit sobe conforme o número de dispositivos eletrônicos que utilizamos. Os carros com injeção eletrônica exigem um equipamento mais sofisticado", explica o proprietário da oficina Ecogás, José Antônio Begalli. Instalação descuidada traz risco de vida O motorista que instalar o kit de conversão em oficinas que não sejam homologadas pelo Inmetro pode correr o risco de sofrer prejuízos financeiros e até de vida. O engenheiro técnico da Fullgás Convertedora aconselha o consumidor a procurar somente as oficinas autorizadas. "Existem algumas oficinas que não estão cadastradas e podem instalar peças que prejudiquem o desempenho do veículo", avisa. O diretor técnico da Geogás também ressalta o risco de realizar a conversão de motor em oficinas não autorizadas. "Peças de baixa qualidade podem resultar em perda do motor do veículo e até explosões", alerta. Serviço Ecogás: A oficina instala kits em carros nacionais e importados. Os preços variam de R$ 2.400 a R$ 3.000,00. A Ecogás está localizada na Rua Aurélia 1979, Vila Romana, zona Oeste de São Paulo. Telefone para contato: (0xx11) 3871-0410. Eurogás: Kits para veículos nacionais e importados. A instalação custa entre R$ 1.600,00 e R$ 2.400,00. A oficina fica na Rua Palacete das Águias, 300, Aeroporto, zona Sul de São Paulo. Telefone: (0xx11) 5031-9655. Fullgás Convertedora: Instalação de kits para carros nacionais e importados a partir de R$ 2.500,00. A oficina fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 734, Butantã, zona Sul de São Paulo. O telefona para contato é (0xx11) 3722-4800. Gastech: Kit para veículos nacionais e importados. Os preços variam de R$ 2.000,00 a R$ 3.300,00. A oficina fica na Rua Joaquim Carlos, 1380, Pari, zona Leste de São Paulo. Maiores informações pelo telefone: (0xx11) 291-7166. Geogás Gás Automotivo: Instalação de kits para veículos nacionais e importados. Os preços variam entre R$ 2.000,00 a R$ 3.500,00. A Geogás fica na Rua Postedon, 104, Vila Leopoldina, zona Oeste. Telefone: (0xx11) 3641-3524 Inject Gás: A oficina instala kits apenas em veículos nacionais. Os preços do kits variam entre R$ 1.700,00 e R$ 3.300,00. A oficina está localizada na Avenida Giovanni Gronchi, 6291, Morumbi, zona Sul de São Paulo. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 3742-3725.