Gás natural terá legislação somente na próxima semana Pela quarta semana consecutiva foi adiada, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto do senador Rodolpho Tourinho (PFL-BA), que cria uma legislação específica para o setor de gás natural. Segundo o presidente da comissão, Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) a votação ficou marcada para a próxima terça-feira, às 10 horas. O projeto não foi apreciado hoje por uma questão de tempo, uma vez que era o terceiro item da pauta da CCJ. Como a reunião da comissão começou com quase duas horas de atraso e os dois itens anteriores tomaram quase todo o tempo, a sala precisou ser desocupada para a reunião da CPI dos Bingos. Apesar do atraso, o autor do projeto afirmou que as negociações com o governo vão bem. Na semana passada, as divergências entre Tourinho e o diretor de gás e energia da Petrobrás, Ildo Sauer, em relação ao projeto, acabaram levando os dois a uma discussão em pleno Salão Azul do Senado.