Gás natural terá reajuste de 5,03% em fevereiro A Petrobrás reajustará em 5,03%, no dia 1 de fevereiro, o gás natural nacional fornecido às distribuidoras. O reajuste foi acordado em reunião entre representantes da Gaspetro (subsidiária da Petrobrás para o gás) e da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Com o aumento, as distribuidoras passarão a pagar R$ 165,78 por mil metros cúbicos de gás, contra os R$ 157,84 por mil metros cúbicos pagos hoje. A reunião também definiu uma faixa para a variação dos preços do gás, que usa como referência um piso de US$ 23,00 a US$ 29,00 por barril equivalente de petróleo. Inicialmente, a Petrobrás pretendia reajustar o gás em 12,6%. "A Petrobrás poderia praticar este aumento, mas os argumentos da Abegás convenceram a empresa de que um reajuste assim poderia ser prejudicial ao mercado", afirmou o presidente da Gaspetro, Rodolfo Landim.