Gás natural tomou mercado de 1 bi de litros de álcool O setor sucroalcooleiro estima que o gás natural veicular (GNV) já "roubou", desde que começou a ser utilizado em ser larga escala, um mercado de 1 bilhão de litros de álcool. Só no ano passado, estima-se que 200 mil veículos no País foram convertidos para o uso com GNV. O combustível, subsidiado pelo governo para consumo em veículos, foi "eleito" como o maior vilão do álcool combustível por palestrantes do seminário Posicionamento Estratégico do Setor Sucroalcooleiro, encerrado neste fim de semana em Ribeirão Preto (SP). "Se o governo tiver de baratear o GNV ele vai baratear ainda mais. E ainda fala que esse combustível é limpo, o que é mentira, pois é fóssil como a gasolina e polui muito mais do que o álcool. É um problema sério que enfrentamos, por falta de conhecimento ao governo, que diz uma barbaridade dessas", disse o empresário Luiz Guilherme Zancaner, presidente da Usinas e Destilarias do Oeste Paulista (Udop), uma das entidades de classe do setor sucroalcooleiro. Zancaner usou do humor para criticar os carros movidos a GNV. "Outro dia, quando fui pegar um táxi em São Paulo e soube que era movido a gás disse ao motorista que não andava em veículos desse tipo porque quem gosta de bomba é o Bin Laden". O empresário José Pessoa Queiroz Bisneto, do grupo J Pessoa, afirmou que o governo dá uma "grande renúncia fiscal para o GNV, que paga apenas 12% de impostos e não gera empregos", afirmou referindo-se ao combustível comprado da Bolívia. Para Queiroz Bisneto, só mesmo com a formação de um grande estoque, de pelo menos 2 bilhões de litros, as usinas poderão chegar para o governo e exigir medidas para ampliar a demanda de álcool, como o aumento na mistura do anidro à gasolina ou a adição ao diesel. "Dizem que o 1 bilhão de litros que teremos nos tanques no início da safra é muito, mas isso dá para um mês e não é estoque para que cheguemos no governo", disse o empresário. Já o vice-presidente da Associação dos Produtores de Açúcar e Álcool do Paraná (Alcopar), Paulo Zanetti, disse que a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) tem interesse no GNV, por isso critica qualquer iniciativa de aumento na demanda pelo álcool por meio de aumento na mistura ou no uso do álcool no diesel.