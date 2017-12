Gás reduz em 20% custo de empresas de ônibus, diz Sauer A nova estrutura de preços do gás natural para o setor de transporte coletivo urbano, aprovada ontem pela Petrobras, deverá resultar em uma redução do custo dos operadores de ônibus em 20%, segundo previu hoje o diretor de Gás e Energia da estatal, Ildo Sauer. A estatal fixou ontem o preço do gás natural para o uso em ônibus urbanos em 55% do valor do óleo diesel, estabelecendo também um atrelamento do gás ao preço do diesel. O cálculo da Petrobras leva em conta o menor rendimento do gás natural em relação ao óleo diesel. O objetivo da estatal, segundo informou Sauer, é garantir ao operador que a conversão dos ônibus ao gás natural não deixará de valer a pena no futuro. O gerente-geral de Engenharia e Inspeção Veicular da SPTrans, Roberto Brederole, informou que até junho estarão rodando nas ruas da cidade de São Paulo 170 novos ônibus a gás. Desses, 50 serão adquiridos pela Prefeitura de São Paulo, sendo a compra dos demais bancada pela iniciativa privada. Sauer informou ainda que a Petrobras espera chegar a 2010 com um fornecimento diário de gás natural de 100 milhões de metros cúbicos por dia. Desse total, o gás importado da Bolívia responderá por 30 milhões de metros cúbicos/dia; 50 milhões a 60 milhões de metros cúbicos/dia virão da Bacia de Santos e o restante, da Bacia de Campos.