Gasoduto Cabiúnas-Vitória fica pronto em fevereiro O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou hoje que o gasoduto Cabiúnas-Vitória entrará em operação na primeira semana de fevereiro. O governo conta com a conclusão dessa obra para bombear, já no próximo mês, 5,5 milhões de metros cúbicos diários de gás natural para as termelétricas de Macaé e TermoRio, no Rio de Janeiro, que por sua vez acrescentarão mais 1.000 megawatts ao sistema elétrico. Gabrielli também assegurou que a Petrobras não está enfrentando nenhuma dificuldade para entregar óleo nas termelétricas que estão utilizando o combustível.