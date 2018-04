Gasoduto deve ligar Nigéria a Europa A Nigéria assinou um acordo com a Argélia e com o Níger para construir um gasoduto de US$ 10 bilhões que transportará o gás produzido no país até a Europa. A primeira entrega do combustível está agendada para 2015, mas ainda não há previsão para o início das obras. O ministro de Petróleo e Energia da Nigéria, Rilwan Lukman, disse que o gasoduto terá "uma oportunidade de mercado de 15 bilhões a 20 bilhões de metros cúbicos."