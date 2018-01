Gasoduto do Sul chama atenção de consórcio russo O projeto do "Gasoduto do Sul", que ligará o Brasil, a Argentina e a Venezuela, despertou, nesta semana, o interesse do consórcio estatal russo de gás Gazprom, que se mostrou disposto em participar da iniciativa sul-americana. O projeto, inicialmente, teria como sócios a Petrobras, a venezuelana PDVSA e a argentina Enarsa. A companhia, que administra a maior rede de gasodutos do mundo, assinalou em comunicado que o assunto foi abordado na visita recentemente feita a diretores da PDVSA na Venezuela pelo chefe do Departamento de Atividades Econômica no Exterior da companhia russa, Stanislav Tsigankov. Na semana passada Tsigankov e outros diretores da Gazprom visitaram também a Petrobras para discutir possibilidades de cooperação. "A primeira reunião foi exploratória, não apresentamos projetos concretos, mas existe uma perspectiva positiva de acordos futuros", declarou o diretor de Gás e Energia da Petrobras, Ildo Sauer. Custo e Experiência A obra, que deve ter 9.283 quilômetros de extensão para levar gás desde Puerto Ordaz, na Venezuela, até Buenos Aires - após atravessar o Brasil de norte a sul -, tem um custo estimado em US$ 23,27 bilhões. A dificuldade do projeto se baseia no fato de que o traçado terá de atravessar parte da Amazônia. O diretor brasileiro não citou expressamente o gasoduto com a Venezuela e a Argentina, mas lembrou que a Gazprom tem uma experiência de 35 anos na construção e operação de obras desse tipo. Entre os trabalhos do consórcio russa estão o encanamento que leva gás da região russa da Sibéria à Europa, ou o gasoduto que ligará a Rússia à Turquia, construído à uma profundidade de 2.100 metros. Dependência Para o Brasil, o "gasoduto do sul", como o tem denominado o presidente venezuelano, Hugo Chávez, é uma alternativa para reduzir sua dependência do gás natural boliviano. O País importará este ano cerca de 27 milhões de metros cúbicos diários por um gasoduto de 3.150 quilômetros de extensão. Os custos do gás boliviano são cada vez maiores , não só pelo preço do produto, mas também pelas crescentes despesas da Petrobras com o país do planalto, que passarão de US$ 60 milhões em 2005 a US$ 700 milhões este ano pela entrada em vigor da nova lei de hidrocarbonetos boliviana.