Gasoduto do Sul continua em estudo técnico, diz Petrobras O projeto do gasoduto do Sul estará em fase de estudos pelo menos até dezembro de 2007 e os resultados vão decidir o investimento da Petrobras, disse na segunda-feira, 16, na Venezuela o presidente da empresa, José Sérgio Gabrielli. "Ainda temos mais de 100 técnicos estudando o projeto. Antes de dezembro de 2007 não esperamos o fim dos trabalhos", disse Gabrielli em declarações à Efe. O gasoduto é um projeto que muitos especialistas consideram "faraônico". Promovido pela Venezuela, seu objetivo é vender até 150 milhões de metros cúbicos de gás natural a outros países sul-americanos. O projeto seria uma espécie de coluna vertebral da integração energética regional. Além da Venezuela, uniria outros produtores, como Bolívia e Peru, e mercados consumidores de energia, como Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina. O governo venezuelano dá como certo o início do transporte de gás a partir de 2012, com os primeiros 50 milhões de metros cúbicos, destinados ao nordeste do Brasil. Gabrielli explicou que a partir de dezembro a obra passará para uma fase de estudos de engenharia em detalhe, conceitual, financeira e de impacto ambiental. "Isso é público", lembrou, ao explicar a posição da Petrobras sobre a obra que, segundo a Venezuela, atravessará 12 mil quilômetros e terá um custo de US$ 20 bilhões. Em janeiro, em outra cúpula sul-americana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de Estado venezuelano, Hugo Chávez, assinaram uma declaração sobre o primeiro lance do projeto, que iria de Güira, no leste da Venezuela, até Recife.