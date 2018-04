Gasoduto espera definição de modelo energético O diretor-técnico da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Júlio Colombi Netto, afirmou que os leilões de expansão do Gasoduto Brasil-Bolívia estão suspensos até que o modelo energético que o País vai seguir esteja totalmente resolvido. "Neste primeiro semestre com certeza não haverá nenhum leilão, não haverá expansão", disse. De acordo com ele, os investidores precisam ter a definição do modelo para poderem avaliar a demanda de gás. Colombi Netto reiterou que a Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE) tem se reunido constantemente para resolver o problema do gás. "A âncora do gás ainda é a demanda das térmicas, mas com o regime pluviométrico tendo se regularizado, a questão fica em suspense", disse.