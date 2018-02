Gasoduto no AM atingirá capacidade máxima em 2010

O gás que virá das reservas da Petrobras em Urucu, no meio da selva amazônica, priorizará o abastecimento das sete usinas termelétricas instaladas no entorno de Manaus. Lula participa hoje da inauguração do fim da linha do gasoduto, com apenas 77 mil metros cúbicos por dia sendo aproveitados pela refinaria Isaac Sabbá. Todo o gasoduto, com 667 quilômetros, custou R$ 4,58 bilhões.

Gabrielli destacou ainda que o volume a ser transportado pode ser ampliado para atender a demanda local por gás natural, após o atendimento das térmicas. "A demanda vai crescer na medida em que as térmicas começarem a modificar seus motores e substituir os combustíveis hoje utilizados pelo gás, que é mais limpo", disse. Porém, a substituição do óleo diesel por gás, segundo o presidente da Petrobras, vai se dar paulatinamente. "Nós sabemos que a capacidade de geração elétrica está no seu limite no Estado e seria uma irresponsabilidade tentarmos fazer uma substituição imediata de todo o combustível", disse.