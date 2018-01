Gasoduto terá participação de outros países O ministro das Minas e Energia Silas Rondeau disse hoje à Agência Estado que a Bolívia, o Peru, Chile, Paraguai e Uruguai terão representantes em uma segunda etapa de estudos para a construção do gasoduto do Cone Sul que começa no próximo dia 9 de março. Até o momento, apenas o Brasil, a Venezuela e a Argentina integravam o grupo de estudos sobre o duto que vai cruzar a América do Sul e que tem investimentos previstos de US$ 20 bilhões. O ministro está participando neste momento de reunião desse grupo no Rio e deve apresentar até o final do dia um cronograma com as próximas etapas para avaliação da viabilidade desse projeto. "Achamos importante a integração desses outros países porque este projeto vai permitir o abastecimento de todos eles. Será uma grande rede interligada em todo o Cone Sul, a exemplo do que são hoje as linhas de transmissão no sistema elétrico brasileiro", disse o ministro. Segundo ele, a possibilidade aventada esse semana pelo presidente da Venezuela Hugo Chávez de o gás ser fornecido a um custo mínimo subsidiado de US$1 por milhão de BTU é "apenas uma sinalização de boa vontade para com o projeto, e não uma premissa para que o mesmo se realize". O ministro explicou que somente durante a avaliação do grupo de estudos é que será determinado um valor a ser pago pela molécula de gás natural.