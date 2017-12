Gasolina adulterada em 3 postos de SP Três postos de combustível que vendiam gasolina adulterada, com teor de benzeno superior ao índice de 2% estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), foram interditados em São Paulo durante esta semana e autuados em processos administrativos que podem resultar em multas de até R$ 5 milhões, anunciou ontem a assessoria de imprensa da ANP. O benzeno é um tipo de solvente cujo manuseio pode provocar câncer em humanos. A adulteração do combustível foi descoberta por fiscais do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis da ANP, que recolhe nas bombas e depois analisa amostras de combustíveis em laboratórios da Universidade de Campinas (Unicamp), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Universidade de São Carlos (Ufscar) e Universidade Estadual Paulista (Unesp). O Auto Posto Dan Quatro, no bairro Raposo Tavares, teve duas bombas interditadas pela ANP na terça-feira. As bombas estavam abastecidas com gasolina comum com teor de benzeno de até 4,68%, fornecida pela Distribuidora Granel Petróleo. No Auto Posto RM, localizado no bairro da Lapa, a ANP interditou anteontem duas bombas, com gasolina comum com teor de benzeno de até 5,36%, da Distribuidora Macom. Ontem, a ANP interditou uma das bombas do Auto Posto Jemina II, em Parelheiros, que fornecia gasolina com teor de 4,94% de benzeno.