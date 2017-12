Gasolina aumentou 17,07% em São Paulo O preço médio dos combustíveis, na capital, subiu 17,13% no período entre 16 de junho e 17 de julho, de acordo com pesquisa feita pelo InformEstado. O aumento inclui o ajuste causado pela mudança no sistema de cobrança do PIS e da Cofins, em vigor desde 1.º de julho, e o recente reajuste autorizado pelo governo. Anteriormente, as distribuidoras de combustíveis recorriam a liminares para não pagar aqueles impostos. Como o governo transferiu a cobrança do PIS e da Cofins das distribuidoras para as refinarias, o acréscimo tornou-se inevitável. A pesquisa compreendeu 36 postos da capital, considerando apenas os preços para pagamento à vista. No período entre 16 de junho e 17 de julho, o combustível que sofreu individualmente o maior aumento foi o álcool aditivado, com alta de 39,91%, saltando de R$ 0,659 para R$ 0,922. O preço médio do álcool comum subiu 17,70%, para R$ 0,891; o da gasolina comum aumentou 17,07%, para R$ 1,447; e o diesel comum teve alta de 11,02%, para R$ 0,705. No período entre 16 de junho e 12 de julho, quando o novo sistema de cobrança do PIS e Cofins já exercia pressão sobre os preços, o aumento dos combustíveis em geral foi de 5,84%. E entre os dias 12 e 17 deste mês, após o reajuste de preços autorizado no dia 15, a elevação média foi de 10,66%. Entre 29 de dezembro do ano passado e ontem, a alta total dos combustíveis atingiu 14,05%. Isto se explica porque muitos postos se beneficiaram do não recolhimento do PIS e da Cofins e puderam praticar preços menores por meses.