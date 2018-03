Gasolina aumentou em Pernambuco para recompor lucro A BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, informou hoje que o aumento no preço da gasolina em Pernambuco, verificado quinta-feira pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), foi provocado pelo realinhamento da margem de lucro após um período de margens negativas, provocadas por preços abaixo do custo no Estado. A justificativa da estatal é a mesma usada pela Shell e Texaco, também flagrada pela agência aumentando preços após a redução promovida pela Petrobras em 1º de maio. ?Naquela capital (Recife), ocorreu, temporariamente, uma baixa significativa de preços. Esta situação é geralmente ocasionada por sonegação de impostos ou adulteração de combustíveis praticados por concorrentes. Este fato obrigou a BR, nos últimos meses, a praticar preços abaixo dos custos, para não perder mercado?, diz a nota da BR. Depois de regularizada a situação houve um aumento do preço, ?de forma a permitirem margens para a remuneração de custos e investimentos?. A estatal garante que está comprometida com o esforço do governo em reduzir os preços. Segundo a nota, Recife foi o único mercado onde os preços foram elevados.