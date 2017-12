Gasolina cara requer economia ao utilizar o carro Desde sexta-feira, a gasolina está 8,33% mais cara, e mais uma vez é hora de dar uma geral no carro para eliminar possíveis fontes de desperdício. Segundo José Edison Parro, engenheiro e presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, mesmo com o aumento, o usuário deve evitar de rodar com pouca gasolina. "Poucas pessoas esperam o tanque esvaziar para enchê-lo completamente. Na verdade, o que a maioria dos consumidores menos abastados faz é rodar sempre com o tanque quase vazio, o que pode danificar o motor." Ele explica que os combustíveis tendem a formar depósitos no fundo do tanque e ao rodar na reserva corre-se o risco de as impurezas caírem no sistema de alimentação do motor, entupindo dutos e bicos injetores. Encher demais o tanque também não é recomendável. "Nos carros antigos, há desperdício porque o excesso de gasolina sai pelo respiro. Mas os tanques modernos têm uma área de expansão (cânister), onde os gases do combustível são armazenados para posteriormente serem condensados e redirecionados para o motor. Quando cheios demais, o processo de reabsorção é prejudicado." O engenheiro avisa que o melhor é interromper o abastecimento assim que o bico da bomba trava. "Jamais o consumidor deve permitir que o frentista continue a abastecer só para arredondar o valor a ser pago indicado na bomba." Motor regulado, pneus calibrados e aceleração moderada são outras providências simples, para não apenas economizar dinheiro mas também poluir menos o ambiente.