Gasolina deve aumentar na sexta-feira A Petrobras deve reajustar o preço dos seus combustíveis na próxima sexta-feira. Se confirmado, será o último aumento do ano e deverá começar a vigorar às vésperas da mudança de governo. A medida, em estudos na Petrobras, é mais uma tentativa de reduzir a defasagem entre o preço interno e o internacional. A expectativa do reajuste circula no mercado e, segundo importante fonte dentro da Petrobras, a estatal realmente analisando a possibilidade. A assessoria de imprensa da estatal informou que a empresa não se posiciona oficialmente sobre o assunto. Analistas de mercado estimam que o reajuste para a gasolina pode ser de até 9%, índice em que se encontrava a defasagem da gasolina nacional com relação ao mercado internacional até o final da semana passada. Segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado na sexta-feira, a gasolina teve uma elevação de 12,69% nos últimos três meses em seu preço médio no País. Os reajustes foram anunciados nas últimas sextas-feiras em outubro e novembro, depois de a gasolina, diesel e o GLP ? produtos que têm impacto direto no índice de inflação ao consumidor ? terem seus preços "congelados" por três meses, durante as eleições. Cálculos feitos à época pelo Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE), apontaram que a Petrobras deixou de arrecadar cerca de US$ 300 milhões mensais no período em que vigorou a chamada "intervenção branca" do governo nos preços. "O dono da Petrobras é o governo. A empresa segue as diretrizes impostas e muito me espanta a reação provocada com este controle de preços", disse o presidente da estatal, Francisco Gros, na época do segundo reajuste, no mês passado, que reduziu em 1,6% o valor da gasolina no país. Mesmo que seja anunciado na próxima sexta-feira, como está sendo previsto pelo mercado, o efeito do aumento do preço da gasolina deve chegar somente no próximo ano ao bolso do consumidor, estima o porta-voz do Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, Alísio Vaz. Isto porque as distribuidoras, que fazem estoque do produto, só repassarão o reajuste quando forem comprar gasolina nas refinarias. Normalmente, o produto é estocado para um prazo mínimo de três dias. A perspectiva no mercado também é de que o novo reajuste da Petrobras não se estenda aos demais produtos. Segundo empresários e analistas do setor, a defasagem entre os preços domésticos e internacionais já estaria praticamente zerada em outros combustíveis, à exceção do óleo diesel e do GLP, produtos em que haveria ainda espaço para o repasse. O último levantamento da ANP aponta que o preço médio dos dois produtos foi reajustado nos últimos três meses em 29,05%, no caso do diesel, e em 20,78%, no GLP.