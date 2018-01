Gasolina deve ficar R$ 0,02 mais cara no Rio A gasolina nos postos do estado do Rio de Janeiro estará R$ 0,02 mais cara a partir de amanhã dvido ao aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 30% para 31% determinado pela governadora Rosinha Matheu s e aprovado pela Assembléia Legislativa do Rio. O cálculo do aumento foi feito pelo Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Estado do Rio (Sindicomb). Ainda segundo o Sindicomb, no próximo dia 16 a base de cálculo do ICMS deve ter novo reajuste o que vai ocasionar um novo aumento no valor dos combustíeveis nos postos do Rio e de mais 19 estados. O estado de São Paulo segue outra tabela de base de cálculo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis.