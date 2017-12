Gasolina deve subir 2,5% para consumidor, prevê Fecombustíveis A Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis (Fecombustíveis) calcula em 2,5%, ou R$ 0,054 por litro, o repasse do reajuste da gasolina para o consumidor. O cálculo foi feito com base em uma média nacional e pode variar entre 2,15% e 3,5% dependendo do Estado, já que as alíquotas de ICMS são diferentes. A entidade lembrou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que o preço do álcool anidro, que é misturado à gasolina, vem subindo e pode provocar um reajuste maior nos postos. Na última semana, o anidro subiu 10%, o que representa um impacto de 0,8% no litro da gasolina. No caso do diesel, a alta nas bombas será de 6,54%, ou cerca de R$ 0,10, segundo a Fecombustíveis. Hoje pela manhã, a Petrobrás anunciou reajustes de 4,2% no preço da gasolina e de 8% no preço do diesel. Evolução do preço nas bombas Gasolina (preço/litro) Diesel (preço/litro) janeiro 2,007 1,393 fevereiro 2,003 1,392 março 1,981 1,390 abril 1,972 1,387 maio* 1,983 1,389 junho 2,062 1,444 julho 2,107 1,497 agosto 2,127 1,495 setembro 2,124 1,493 outubro** 2,161 1,526 novembro 2,169 1,553 depois do reajuste*** 2,223 1,653 * Primeiro reajuste do ano **Segundo reajuste do ano *** Estimativa da Fecombustíveis