Gasolina deve subir 9,5% em 2004, diz ata do Copom O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central estima que o preço da gasolina deve fechar o ano de 2004 acumulando uma alta de 9,5% e o gás de cozinha deve subir 3,5%. Para este ano, a alta na gasolina deve ser de 0,9% e do gás de cozinha, mais 3,7%. De acordo com a ata da última reunião de 2003 do Copom, divulgada hoje, as tarifas de energia elétrica residencial devem fechar o ano com uma alta de 7,2% no ano que vem, contra os 21,6% previstos para este ano. Segundo o documento, "o reajuste da gasolina embute um aumento da Cide para compensar parcialmente o governo federal pela repartição desse tributo com os Estados e municípios, prevista na reforma tributária". Para as tarifas de energia elétrica, a estimativa do BC é de uma alta de 7,2% em 2004. No caso da telefonia fixa, os cálculos do Copom indicam que esses preços deverão ter uma alta de 6,6% no ano que vem. "A projeção tem por base a hipótese de que as decisões judiciais que limitam o reajuste das tarifas em valores inferiores àqueles autorizados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) não serão revertidas", argumentam os diretores do BC. Para a inflação dos chamados preços administrados, a estimativa do BC é de uma alta de 7,8% em 2004. Para 2005, a única projeção feita pelo Copom foi para a inflação dos preços administrados. Neste caso, o Comitê acredita que esse conjunto de preços sofrerá um reajuste de 5,5% naquele ano.