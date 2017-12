Gasolina deve ter reajuste de 10% a 22% O governo ainda não definiu qual será o índice de reajuste do preço da gasolina A nas refinarias, previsto para o próximo fim-de-semana. Segundo fontes de distribuidoras e postos, porém, o aumento poderá ficar entre 15% e 30% nas refinarias, e entre 10% e 22% nos postos de combustíveis. Antes de chegar aos postos, a gasolina A é misturada a 24% de álcool anidro, o que a torna do tipo gasolina comum. Como o litro da gasolina A custa R$ 1,30 na refinaria e o do álcool anidro R$ 0,60 na usina, o impacto do reajuste sobre a gasolina comum é menor do que o aplicado sobre a do tipo A, na refinaria. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva Gouvêia, o ajuste da gasolina A deverá ficar em 15% nas refinarias e entre 10% e 13% nos postos. Se o aumento do preço na refinaria for de 30%, nos postos o reajuste chegará a 22%; se na base for 17%, no posto será de 13%, explica o diretor do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Alísio Mendes Vaz.