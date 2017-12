Gasolina e álcool continuam subindo Os preços da gasolina e do álcool hidratado comuns voltaram a subir, respectivamente, 1,1% e 0,9% em média entre segunda e quinta-feira passadas nos postos da capital paulista, de acordo com pesquisa realiza pelo InformEstado com 34 pontos de revenda. O preço médio da gasolina subiu, em média, de R$ 1,447 para R$ 1,463 o litro, e o do álcool hidratado comum, de R$ 0,891 para R$ 0,899 o litro. O aumento ocorreu após os preços dos combustíveis terem subido na bomba, em média, 17,13% entre 16 de junho e 17 de julho. No período, foram repassados ao consumidor o ajuste da mudança no recolhimento do PIS/Cofins, da distribuição para o refino, e de um reajuste dos preços da gasolina na refinaria de cerca de 15% válido desde o último dia 15. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José de Paiva Gouveia, disse que a causa deste novo salto nos preços pode ter sido o repasse de um reajuste maior que o esperado pelos proprietários de postos. Ele disse que as distribuidoras argumentaram que estavam repassando também a alta registrada no álcool anidro - misturado à gasolina na proporção de 24%. Júlio Bueno, diretor da BR Distribuidora, disse que a empresa reajustou a gasolina em 12,98% para os postos paulistanos e o álcool hidratado subiu 15,2%. Segundo o diretor da Job Economia e Planejamento, Júlio Maria Borges, os preços do álcool anidro subiram, em média, 13% entre esta semana e a anterior, de R$ 600 para R$ 680 por metro cúbico nas usinas. No caso do álcool hidratado, o reajuste foi de 12,75% no período, passando de R$ 510 para R$ 575, em média. No período de um mês, o reajuste foi de 40% para o anidro e de 36%, para o hidratado. Alta deve-se à perspectiva de estoques apertados Para Borges, a causa principal da alta é a perspectiva de estoques apertados, em conseqüência de uma quebra da safra, que alguns usineiros estimam em 30%. Para Maurílio Biagi Filho, diretor da Companhia Energética Santa Elisa, em Sertãozinho (SP), "estão querendo transformar as usinas em bode expiatório dos aumentos". Segundo ele, está ocorrendo uma lenta recuperação dos preços do álcool, que chegaram a custar R$ 0,14 o litro no ano passado, quando os estoques estavam inchados. Ele lembra que incidem, sobre o hidratado, 25% de ICMS, o que eleva o preço de venda.