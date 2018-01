Gasolina e álcool sobem na segunda-feira As distribuidoras de combustíveis vão aumentar o preço da gasolina em média R$ 0,02 a partir desta segunda-feira por causa do repasse da alta da cotação do álcool anidro em agosto. O preço do álcool hidratado também vai subir em torno de R$ 0,05. De acordo com o porta-voz do Sindicato das Empresas de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Alísio Vaz, cada distribuidora tem um valor de repasse diferente, variando também de Estado para Estado. Segundo ele, os preços do álcool anidro e hidratado subiram 16% e 25% em agosto, respectivamente. No início deste mês, a gasolina já havia sofrido o repasse da alta do álcool em julho. O Sindicato dos Revendedores de São Paulo (Sincopetro), reclama que, ?para não perder o costume, a comunicação é feita numa sexta-feira à tarde?. ?A partir de agora, aqueles que tentarem comprar combustíveis vão encontrar dificuldades. Muitos, certamente, passarão o final de semana com estoques baixos?, diz a nota da entidade.