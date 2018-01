Sem impostos, gasolina e cerveja são vendidas por até a metade do preço nesta terça-feira

Já pensou em conseguir comprar – por até metade do preço – gasolina, durante o dia, e cerveja, pela noite? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, além de outros Estados do País, isto está sendo posssível em função do Dia da Liberdade de Impostos, que acontece nesta terça-feira.

Na capital paulista, o evento ocorre pela 7ª vez seguida, com o objetivo de mostrar para a população a carga tributária que incide no preço final de produtos.

Na zona oeste da cidade, um posto da Avenida Sumaré colocou à venda, desde 9 horas, cinco mil litros de gasolina comum, isentos de tributos, por R$ 1,457 o litro – numa economia de 53% para os consumidores. O desconto foi válido até as 13 horas ou até todo o combustível ser comercializado (até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o balanço).

Postos de outras cidades brasileiras também venderam gasolina com desconto durante a manhã desta terça-feira. Na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, filas se formaram em um posto na esquina das ruas Teodoro da Silva e Souza Franco.

Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, motoristas também puderam comprar combustível isento de tributos em um posto de gasolina da cidade.

Cerveja sem imposto. Após comprarem gasolina sem impostos durante a manhã, consumidores também vão poder comprar cerveja com desconto a partir da tarde desta terça-feira. Segundo a Rede Liberdade, que organiza o evento "Chopp sem imposto" no País, a expectativa é de que a bebida seja vendida por até um terço do valor que é comumente comercializada.

Pubs e bares - espalhados por Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo - aderiram ao evento e vão vender cerveja isenta de impostos. Na capital paulista, a Cervejaria Patriarca, na Vila Madalena, vai comercializar a bebida com preços especiais a partir das 18h. Cada cliente vai ter direito a pedir dois chopps isento de tributos, ao custo de R$ 1,50 cada – a diferença para o valor normalmente cobrado será arcada pelos organizadores do evento.

'Conscientização'. O Dia da Liberdade de Impostos é idealizado em São Paulo pelo Instituto Ludwig von Mises e o Movimento Endireita Brasil. "É uma forma interessante de mostrar o alto custo", explica Roberto Germanos, diretor do Movimento Endireita Brasil. "Ninguém compra gasolina porque gosta, mas porque precisa."

Para o diretor do Instituto Mises Brasil, Geanluca Lorenzon, embora o País tenha uma carga tributária alta e complexa, a atitude da população vem mudando. “A discussão nesse ano é diferente da do ano passado, pois o cidadão está questionando mais o papel do Estado. As pessoas olham para a política com ceticismo e querem uma saída para essa situação." / COLABORARAM ARTHUR CAGLIARI E RAFAELA MALVEZI