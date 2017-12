Gasolina e diesel estarão mais caros a partir de amanhã A gasolina e o diesel estarão mais caros nas refinarias a partir de amanhã. A Petrobras anunciou hoje que, a partir da zero hora do dia 26 de novembro, amanhã, os reajustes dos preços nas refinarias serão de 4,2% para a gasolina e de 8% para o diesel, com incidência de Cide e PIS/Cofins. Para o consumidor, ainda não se sabe de quanto será o aumento, já que os preços nos postos são livres.