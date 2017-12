Gasolina e diesel ficarão mais baratos, garante ministra A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, afirmou hoje, em encontro com empresários em Belo Horizonte, que os preços da gasolina e do diesel serão reduzidos, mas não disse quando nem quanto. que o governo vai reduzir os preços. "Só não me perguntem quando porque ainda não sabemos", teria dito Dilma segundo um executivo que participou do encontro. Segundo cálculos de especialistas, há espaço para quedas no preço da gasolina entre 5% e 10%. No caso do diesel, os preços internos estão mais caros que as cotações internacionais em até 30%, sem contar os custos de frete. O executivo acredita que as alterações nos preços devem ser feitas até sexta-feira, para neutralizar os efeitos negativos que os reajustes nas tarifas de telefonia terão na inflação de julho. Hoje, a Petrobras anunciou que o preço do querosene de aviação estará, a partir desta terça-feira, 1% mais caro.