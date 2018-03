Gasolina e diesel sobem nesta terça-feira A Petrobras anunciou hoje um aumento de 10,8% para a gasolina e 10,6% para o diesel a partir desta terça-feira. A estatal informa que os valores são para as refinarias. Para o consumidor, a companhia diz que a gasolina aumentará 4,5% e o diesel, 6,4%. O último ajuste na gasolina foi em 30 de abril do ano passado, quando a Petrobras reduziu o preço em 6,5%. A empresa não sobe a gasolina desde 29 de dezembro de 2002, período em que a estratégia da Petrobras era acompanhar mais de perto as oscilações internacionais. O mercado aguardava um aumento de preços desde que a cotação do petróleo disparou no final do primeiro trimestre, chegando a bater na casa dos US$ 40 o barril em 12 de maio. O petróleo, mesmo com a queda registrada após a última reunião Opep, ainda acumula alta superior a 20% no ano. Na última sexta-feira, o presidente do BC, Henrique Meirelles, disse que há um espaço para reajuste de até 11% para o preço da gasolina neste ano. A ata do Copom de maio já havia relatado uma projeção de até 11,8% de margem para reajuste do combustível em 2004.