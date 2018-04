Gasolina e energia têm maior peso no IPCA Os reajustes da gasolina (4,16%), da energia elétrica (2,24%) e dos produtos farmacêuticos (1,60%) contribuíram, sozinhos, para um impacto de 0,30 ponto porcentual, ou metade da inflação medida pelo IPCA em março (0,60%), divulgada hoje pelo IBGE. A gerente do Sistema de Índice de Preços do instituto, Eulina Nunes dos Santos, explicou que os aumentos, no caso da gasolina, foram consequência dos dois reajustes de preços nas refinarias em março (2,2% no dia 2 e 9,39% no dia 16). No que diz respeito à energia elétrica, houve efeitos do chamado "encargo de capacidade emergencial" (seguro para garantia de abastecimento) instituído em primeiro de março, enquanto os remédios ainda sofrem os impactos do reajuste médio de 5,83% que vigorou a partir de janeiro. As outras contribuições mais significativas para a inflação do mês foram dadas pelas taxas de água e esgoto (1,47%) e ônibus urbanos (0,61%). Nos produtos alimentícios (cuja variação passou de 0,20% em fevereiro para 0,39% em março), a principal alta ocorreu no leite pasteurizado (4,79%). Em abril, segundo Eulina, já estão definidos, além do reajuste da gasolina decidido no início do mês pela Petrobras (10,08%), o aumento da energia elétrica em Minas Gerais e dos ônibus urbanos em Fortaleza. ( Gasolina caiu 10,98% no 1º trimestre O preço da gasolina caiu 10,98% no País no acumulado do primeiro trimestre do ano, apesar dos reajustes concedidos em março, segundo apurou o IBGE na pesquisa do IPCA. Houve queda de 9,92% em janeiro e redução de 5,12% em fevereiro, com aumento de 4,16% em março. No primeiro trimestre do ano passado, a gasolina havia registrado uma queda bem menor, de 0,24%. A maior queda no trimestre ocorreu, segundo o IBGE, em Belém (-13,46) e a menor em Fortaleza (-3,57%). Em São Paulo, a queda nos preços do produto no período totalizou 10,30%. Eulina Nunes dos Santos lembrou que parte dos reajustes da gasolina ocorridos nas refinarias nos dias 2 e 16 de março ainda vão ter impacto na inflação de abril, somando-se ao novo reajuste de 10,08%. Ela não calculou o valor desse impacto porque ainda não é possível saber quanto do reajuste será repassado aos consumidores. (Jacqueline Farid) Gás de bujão O gás de bujão foi o produto com maior elevação de preço (15,95%) no primeiro trimestre deste ano, segundo a pesquisa do IPCA. A inflação acumulada no período foi de 1,49%. Outros aumentos considerados significativos no trimestre foram: alimentação (1,44%); água e esgoto (3,44%); mensalidades escolares (6,88%); energia elétrica (7,08%); artigos de limpeza (4,09%); ônibus urbanos (2,81%) e remédios (4,18%). Porto Alegre tem maior inflação A maior inflação regional de março, entre as 11 regiões pesquisadas pelo IBGE, foi registrada em Porto Alegre (1,26%), sob impacto dos aumentos nas tarifas de ônibus urbanos e na taxa de água e esgoto. O menor índice foi apurado em Belo Horizonte (0,29%). Em São Paulo, a inflação medida pelo IPCA atingiu 0,42% no mês, abaixo do índice nacional (0,60%). Os demais índices regionais foram: Belém (1,17%), Curitiba (0,84%), Recife (0,77%), Fortaleza (0,70%), Brasília (0,66%), Goiânia (0,65%), Salvador (0,58%) e Rio de Janeiro (0,47%).