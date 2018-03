Gasolina e inflação nos EUA deixam mercado cauteloso A possibilidade de os juros não caírem na reunião do Copom desta semana por causa da alta da gasolina e a inflação nos Estados Unidos, que será divulgada nesta terça-feira, provocaram cautela no mercado financeiro do Brasil nesta segunda-feira. A bolsa paulista encerrou o pregão em queda de 1,75%, refletindo as baixas em Wall Street, onde o Dow Jones caiu 0,73% e o Nasdaq fechou em baixa de 1,49%. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em alta pelo terceiro dia útil consecutivo e na cotação máxima, de R$ 3,17% (+0,92%). Na BM&F, os juros futuros para janeiro terminaram o dia em 17,40%, contra e 17,24% na sexta-feira. No mercado de títulos, antecipando-se à inflação nos EUA muitos investidores reduziram exposições em bolsas na Europa, Nova York e Brasil e em títulos de países emergentes, que encerraram em queda. O C-Bond recuou 0,98%, para US$ 0,885. O risco Brasil subiu 22 pontos, para 705 pontos base.