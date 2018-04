Gasolina fica 0,23% mais cara, em média, na semana, diz ANP A gasolina ficou 0,23% mais cara para os consumidores brasileiros na última semana, de acordo com dados divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O combustível, que estava sendo vendido a R$ 1,753 no final de julho passou a custar R$ 1,757 na semana passada, em média, no País. Em São Paulo, a alta foi um pouco maior. O combustível era vendido a R$ 1,701 na última semana de julho e passou a custar R$ 1,712 na primeira semana de agosto, uma variação de 0,65%. No Rio, a variação foi de 0,12%, com o preço médio do combustível passando de R$ 1,668 para R$ 1,670. Já o preço álcool ficou 2,82% mais caro em São Paulo na semana passada. O combustível estava sendo vendido a R$ 0,767 entre os dias três e dez desse mês, enquanto na última semana de julho seu preço médio era de R$ 0,746. Com a alta, a margem de comercialização do produto para as distribuidoras saltou de 32,98% para 34,09%. Segundo o corretor paulista Celso Correia essa é uma alta normal. "Os produtores costumam aumentar seus preços a cada virada de mês. Não acredito, porém, que isso aconteça em agosto porque o patamar já está muito alto", explica. Na cidade do Rio, o combustível apresentou pequena alta (0,57%) passando de R$ 0,884 para R$ 0,889. Já na média do Brasil o preço do álcool combustível permaneceu inalterado (R$ 0,914). Gás natural O preço do Gás Natural Veicular (GNV) caiu 0,48%. O combustível, que estava sendo vendido a R$ 0,828 na última semana de julho, passou a custar R$ 0,824 na primeira semana de agosto. No município do Rio, a queda foi de R$0,36% - o preço passou de R$ 0,827 para R$0,824. Na cidade de São Paulo, a queda foi de 0,66%, passando de R$ 0,759 para R$ 0,754. No trimestre, o GNV já acumula alta de 8,87% no País. Já o preço médio do diesel no Brasil não sofreu alterações, continuando a R$1,069 para o consumidor. Mas nos municípios do Rio e de São Paulo, o diesel apresentou alta de 0,57% e 0,29% respectivamente. Na primeira cidade, o combustível valia R$1,036 no final de julho, passando a custar R$1,039 na semana passada. Em São Paulo, o preço médio do diesel passou de R$1,060 para R$1,066. No trimestre, o diesel acumula alta de 10,70%.